Slot rechtfertigt den Rekord-Sommer

Der FC Liverpool blickt auf einen Rekord-Sommer zurück. Insgesamt haben die Reds knapp 485 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Ligaspiel beim FC Burnley (15 Uhr) erklärt Trainer Arne Slot die Transferstrategie: „Das ist das Modell, das wir verwenden. Wir nehmen einen Spieler ins Visier und wollen ihn haben.“

Zu den Topzugängen zählen Alexander Isak (145 Millionen/Newcastle United), Florian Wirtz (125 Millionen/Bayer Leverkusen) und Hugo Ekitiké (95 Millionen/Eintracht Frankfurt). „Wenn der Wert für uns stimmt, scheuen wir uns nicht zu handeln. Dieses Geld erhalten wir durch den Verkauf von Spielern und den Gewinn der Liga, nachdem wir letztes Jahr überhaupt nichts ausgegeben haben“, fügt Slot hinzu. Insgesamt nahm man an der Anfield Road in diesem Sommer auch knapp 220 Millionen Euro ein. Unter anderem erhielt man 123 Millionen Euro für die Abgänge von Luis Díaz (Bayern München) und Darwin Núñez (Al Hilal).