Last Minute: Harit schließt Flucht-Wechsel ab

Amine Harit setzt seine Karriere in der Türkei fort. Kurz vor Schließung des dortigen Transfermarkts verkündete Basaksehir in der Nacht auf Samstag, dass der Ex-Schalker samt Kaufoption von Olympique Marseille ausgeliehen wird.

In Südfrankreich hatte Harit keine Zukunft mehr. Trainer Roberto De Zerbi setze den dribbelstarken Rechtsfuß in der ersten drei Saisonspielen gar nicht ein. Entsprechend ergriff dieser nun die Flucht – und sucht sein Glück in Istanbul.

Harits Trainer dort könnte ein ehemaliger Gegenspieler aus Bundesliga-Zeiten werden. Basaksehir ist sich nämlich übereinstimmenden Berichten zufolge mit Nuri Sahin einig. Am Montag könnte der Ex-BVB-Coach vorgestellt werden.

Transfer-Viererpack für Sahin

Zuvor langte Basaksehir nochmal kräftig auf dem Transfermarkt zu. Neben Harit kamen kurz vor Toresschluss auch noch Sechser Jakub Kaluzinski (22/Antalyaspor), Stürmer Bertug Yildirim (23/Stade Rennes) und Keeper Dogan Alemdar (22/Stade Rennes).