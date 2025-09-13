Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Last Minute: Harit schließt Flucht-Wechsel ab

Amine Harit war bei Schalke 04 einst ein großes Versprechen. Nun, im besten Fußballeralter, flüchtet der aussortierte Offensivmann von Olympique Marseille.

von Lukas Hörster - Quelle: ibfk.com.tr
1 min.
Amine Harit im OM-Trikot @Maxppp

Amine Harit setzt seine Karriere in der Türkei fort. Kurz vor Schließung des dortigen Transfermarkts verkündete Basaksehir in der Nacht auf Samstag, dass der Ex-Schalker samt Kaufoption von Olympique Marseille ausgeliehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Südfrankreich hatte Harit keine Zukunft mehr. Trainer Roberto De Zerbi setze den dribbelstarken Rechtsfuß in der ersten drei Saisonspielen gar nicht ein. Entsprechend ergriff dieser nun die Flucht – und sucht sein Glück in Istanbul.

RAMS Başakşehir
✅️ Amine Harit

✍️🏻 Kulübümüz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya Kulübü'nün oyuncusu Amine Harit ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

Faslı Milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Bei X ansehen

Harits Trainer dort könnte ein ehemaliger Gegenspieler aus Bundesliga-Zeiten werden. Basaksehir ist sich nämlich übereinstimmenden Berichten zufolge mit Nuri Sahin einig. Am Montag könnte der Ex-BVB-Coach vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transfer-Viererpack für Sahin

Zuvor langte Basaksehir nochmal kräftig auf dem Transfermarkt zu. Neben Harit kamen kurz vor Toresschluss auch noch Sechser Jakub Kaluzinski (22/Antalyaspor), Stürmer Bertug Yildirim (23/Stade Rennes) und Keeper Dogan Alemdar (22/Stade Rennes).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Süper Lig
Schalke 04
Marseille
Basaksehir
Amine Harit

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Süper Lig Süper Lig
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Marseille Logo Olympique Marseille
Basaksehir Logo Istanbul Basaksehir
Amine Harit Amine Harit
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert