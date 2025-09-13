Last Minute: Harit schließt Flucht-Wechsel ab
Amine Harit war bei Schalke 04 einst ein großes Versprechen. Nun, im besten Fußballeralter, flüchtet der aussortierte Offensivmann von Olympique Marseille.
Amine Harit setzt seine Karriere in der Türkei fort. Kurz vor Schließung des dortigen Transfermarkts verkündete Basaksehir in der Nacht auf Samstag, dass der Ex-Schalker samt Kaufoption von Olympique Marseille ausgeliehen wird.
In Südfrankreich hatte Harit keine Zukunft mehr. Trainer Roberto De Zerbi setze den dribbelstarken Rechtsfuß in der ersten drei Saisonspielen gar nicht ein. Entsprechend ergriff dieser nun die Flucht – und sucht sein Glück in Istanbul.
✍️🏻 Kulübümüz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya Kulübü'nün oyuncusu Amine Harit ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.
Faslı Milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Harits Trainer dort könnte ein ehemaliger Gegenspieler aus Bundesliga-Zeiten werden. Basaksehir ist sich nämlich übereinstimmenden Berichten zufolge mit Nuri Sahin einig. Am Montag könnte der Ex-BVB-Coach vorgestellt werden.
Transfer-Viererpack für Sahin
Zuvor langte Basaksehir nochmal kräftig auf dem Transfermarkt zu. Neben Harit kamen kurz vor Toresschluss auch noch Sechser Jakub Kaluzinski (22/Antalyaspor), Stürmer Bertug Yildirim (23/Stade Rennes) und Keeper Dogan Alemdar (22/Stade Rennes).
