Bericht: Sahin einig mit neuem Klub

Nuri Sahin kehrt offenbar zeitnah an die Seitenlinie zurück. Laut einem Bericht von ‚Sözcü‘ hat sich der 37-Jährige grundsätzlich mit Basaksehir auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der türkischen Tageszeitung zufolge wird die offizielle Bekanntgabe am kommenden Montag erwartet.

Sahin würde beim Istanbuler Klub die Nachfolge von Cagdas Atan antreten, mit dem man sich in Folge des durchwachsenen Saisonstarts Anfang der Woche einvernehmlich auf eine Trennung verständigt hatte. Basaksehir belegt nach zwei Spieltagen mit zwei Punkten Rang 13 in der Süper Lig.

Für Sahin wäre es eine Rückkehr in die Liga, in der er einst seine ersten Schritte als Trainer gemacht hatte. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2021 coachte der gebürtige Lüdenscheider zweieinhalb Jahre lang den türkischen Erstligisten Antalyaspor. Zuletzt war Sahin zwischen Juli 2024 und Januar 2025 für Borussia Dortmund verantwortlich. Seitdem ist er ohne Anstellung.