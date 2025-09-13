„Sehr geil“: Woltemade brennt schon für Newcastle

Nick Woltemade hat sich zu seinem Wechsel zu Newcastle United geäußert. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der deutsche Nationalstürmer: „Das Projekt Newcastle ist sehr geil. Der Trainer und der grobe Kern der Mannschaft sind schon seit Jahren hier. Ich war in Bremen und Stuttgart schon bei zwei unglaublichen Vereinen mit richtig geilen Fans. Hier in Newcastle ist es noch mal eine andere Fan-Kultur, aber es ist auch ein Riesenverein! Das merke ich jetzt schon. Jeder hier brennt für diesen Verein. So etwas reizt mich sehr.“

Nebenbei stimmen auch die jüngsten Erfolge der Magpies. Woltemade erwähnt dabei die Qualifikationen für die Champions League sowie den Ligapokal-Titel in der vergangenen Saison: „Im letzten Jahr hat der Klub nach 70 Jahren endlich wieder einen Titel gewonnen. Das ist der Weg, den man jetzt weitergehen sollte. Auf die Aufgabe habe ich Bock, auf die Challenge habe ich Bock. Darum bin ich hier.“

Newcastle zahlte laut Woltemade selbst 75 Millionen Euro für die Dienste des 23-Jährigen an den VfB Stuttgart. Woltemade versucht diese Riesensumme auszublenden: „Auch wenn ich jetzt den Preis habe, ändert es für mich trotzdem nichts, dass ich sage, ich nehme mir Zeit. Das ist wichtig. Schlussendlich versuche ich nicht auf die Zahlen zu schauen. Für mich zählt die Leistung und diese möchte ich ungern mit dem Geld verbinden. Wenn die Außenstehenden das machen, ist es halt so, es ist das Geschäft und gehört dazu.“

„Man wird sehen, warum ich hier bin“

Unterdessen rechnet Woltemade mit einer gewissen Eingewöhnungszeit auf der Insel. „Es herrscht hier ein anderes Niveau, eine andere Intensität. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Und wenn ich mich daran gewöhnt habe, dann wird man schon sehen, warum ich hier bin.“ Am heutigen Samstag um 16 Uhr empfängt Newcastle die Wolverhampton Wanderers. Woltemade könnte dann debütieren.