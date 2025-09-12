ManCity verlängert mit Lewis

Manchester City hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Rico Lewis verlängert. Wie die Skyblues mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier des 20-Jährigen nun bis 2030. Das Eigengewächs zählt bei City mittlerweile zum erweiterten Stamm und hat bereits 97 Pflichtspiele für den Klub absolviert.

„Rico verkörpert alles, was wir bei Manchester City anstreben, und wir freuen uns sehr, dass er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat“, sagt Fußballdirektor Hugo Viana, „er ist äußerst talentiert und hat bereits viel Erfahrung gesammelt. Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, ist er hungrig darauf, weiter zu lernen und sich zu verbessern. Seine Einstellung ist erstklassig und genau das, was wir von einem jungen Spieler erwarten.“