Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

ManCity verlängert mit Lewis

von Georg Kreul - Quelle: mancity.com
1 min.
Rico Lewis im Trikot von Manchester City @Maxppp

Manchester City hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Rico Lewis verlängert. Wie die Skyblues mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier des 20-Jährigen nun bis 2030. Das Eigengewächs zählt bei City mittlerweile zum erweiterten Stamm und hat bereits 97 Pflichtspiele für den Klub absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Rico verkörpert alles, was wir bei Manchester City anstreben, und wir freuen uns sehr, dass er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat“, sagt Fußballdirektor Hugo Viana, „er ist äußerst talentiert und hat bereits viel Erfahrung gesammelt. Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, ist er hungrig darauf, weiter zu lernen und sich zu verbessern. Seine Einstellung ist erstklassig und genau das, was wir von einem jungen Spieler erwarten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Rico Henry Mark Lewis

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Rico Henry Mark Lewis Rico Henry Mark Lewis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert