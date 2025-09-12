Menü Suche
Weltmeister Umtiti vor Karriereende

von Dominik Sandler - Quelle: RMC Sport
Samuel Umtiti beim Aufwärmen @Maxppp

Im Alter von 31 Jahren steht Samuel Umtiti kurz davor, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, war der Innenverteidiger heute im Trainingszentrum von Olympique Lyon zu Gast, um ein persönliches Abschiedsvideo vom Profifußball zu drehen. In seiner Karriere hatte Umtiti immer wieder mit heftigen Verletzungen zu kämpfen, sein letztes Pflichtspiel absolvierte der französische Weltmeister von 2018 für den OSC Lille am 26. November 2023.

Zuvor war der 31-fache französische Nationalspieler unter anderem sieben Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag, wurde aber auch bei den Katalanen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Seit Sommer ist Umtiti vereinslos, nun wird sein Karriereende erwartet.

