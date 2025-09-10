Menü Suche
ManCity: Knie-Sorgen um Marmoush

von David Hamza
Omar Marmoush im City-Trikot

Bei Manchester City bangt man um Omar Marmoush (26). Die Skyblues bestätigen eine Mitteilung des ägyptischen Verbands, dass sich der Stürmer beim gestrigen WM-Qualifikationsspiel gegen Burkina Faso (0:0) eine Knieverletzung zugezogen hat. Marmoush musste bereits nach neun Minuten das Feld verlassen.

Die Premier League-Partie gegen Stadtrivale Manchester United (Sonntag, 17:30 Uhr) wird der 26-Jährige nach Angaben des Guardiola-Klubs verpassen. Ob ein längerer Ausfall ansteht, sollen weitere Untersuchungen zeigen. Marmoush war im Januar für bis zu 80 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen, in bislang 28 City-Einsätzen traf er achtmal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
