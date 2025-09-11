Nächster BVB-Schock: Chukwuemeka muss unters Messer

Der Kader von Borussia Dortmund hat auch in dieser Saison zahlreiche Verletzungen zu verkraften. Neben der gebeutelten Defensive sorgt dieser Tage aber vor allem die Situation von Angreifer Fábio Silva (23) für Aufsehen. Der Neuzugang, der sich kurz vor seinem Wechsel ohne das Wissen des BVB einer Knie-Operation unterzog, ist jedoch nicht der einzige Spieler, dessen Gesundheitszustand Fragen aufwirft.

Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist auch Carney Chukwuemeka (21) ein Sorgenkind der Dortmunder. Bisher absolvierte der Engländer, der für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zum Bundesligisten wechselte, nur Teilzeiteinsätze. Trainer Niko Kovac sprach auf der heutigen Pressekonferenz davon, dass der Sommerneuzugang noch Nachholbedarf in puncto Fitness hat. Grund für die geringe Spielzeit ist zudem eine Knieverletzung.

Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ist ein freier Gelenkkörper im Knie für immer wiederkehrende Schmerzen verantwortlich. Chukwuemeka ist entsprechend nur begrenzt einsatzfähig. Ursprünglich wollte die Borussia die Verpflichtung des Rechtsfußes früh diesen Sommer abwickeln, um die zwar kleine, aber unumgängliche Operation noch während der Vorbereitung durchzuführen. Nach einer zweiwöchigen Pause wäre Chukwuemeka ins Training zurückgekehrt – so zumindest der Plan.

Operation steht an

Da der Deal jedoch erst spät im August über die Bühne ging, blieb dafür keine Zeit mehr. So muss sich der Sommereinkauf derzeit von Spiel zu Spiel durchbeißen und deutlich kürzertreten als geplant. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge soll der nötige Eingriff nun im Anschluss an das letzte Spiel des Jahres im Dezember stattfinden. Nach der Thematik mit Silva hat der BVB mit Chukwuemeka also die nächste Verletzungsproblematik am Hals.