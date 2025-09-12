Menü Suche
João Mário findet neuen Klub

von Georg Kreul - Quelle: aekfc.gr
João Mário kämpft rustikal um den Ball @Maxppp

Mittelfeldspieler João Mário zieht nach nur einer Saison bei Besiktas weiter. Der 32-jährige Portugiese verlässt den Istanbuler Klub per Leihe in Richtung Griechenland zu AEK Athen. Für Besiktas absolvierte João Mário in der laufenden Spielzeit bereits acht Pflichtspiele (drei Treffer, eine Vorlage).

Welcome to AEK FC, João Mário🟡⚫️

In Griechenland ist das Transferfenster ebenso wie in der Türkei noch bis zum heutigen Freitag geöffnet. Erst in diesem Sommer war João Mário im Anschluss an seine Leihe für zwei Millionen Euro fest von Benfica Lissabon zu Besiktas gewechselt. 2016 noch hatte Inter Mailand stolze 45 Millionen Euro für den Dribbler an Sporting Lissabon überwiesen.

