M’gladbach: Trainer-Entscheidung gefallen?

Nach acht Spielen als Interimstrainer hat Eugen Polanski gute Chancen auf einen längerfristigen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. „Wir haben jetzt Länderspielpause und sehr viel Zeit, miteinander zu sprechen“, äußerte sich Sportchef Rouven Schröder nach dem 3:1-Derbysieg gegen den 1. FC Köln am gestrigen Samstag.

Schröder ließ durchblicken, dass es „sicher die Möglichkeit“ gebe, dass die Gespräche mit Polanski „auch zu einem guten Abschluss kommen“. Schon nach dem 4:0 über St. Pauli war zu vernehmen, dass ein Dreier gegen Köln die finale Entscheidung pro Polanski bedeuten könnte.

Update (10:22 Uhr): Nach Informationen der ‚Bild‘ winkt ein Vertrag bis 2028 „mit festgeschriebenen Szenarien im Erfolgs- und Misserfolgsfall“.

Der 39-Jährige selbst sagte nach dem Spiel: „Wenn Rouven sagt, wir können sprechen – ich habe Zeit. […] Es geht um die Art und Weise. Wenn sie davon überzeugt sind, so wie ich, dass wir gute Arbeit geleistet haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann wird es so kommen.“