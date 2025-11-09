Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

M’gladbach: Neue Details zum Polanski-Deal

von David Hamza - Quelle: Bild
Eugen Polanski grinst @Maxppp

Interimscoach Eugen Polanski soll bei einer Beförderung zum dauerhaften Cheftrainer einen Vertrag mit überschaubarer Laufzeit erhalten. Nach Informationen der ‚Bild‘ winkt ein Kontrakt bis 2028 „mit festgeschriebenen Szenarien im Erfolgs- und Misserfolgsfall“.

Unter der Anzeige geht's weiter

So wolle Borussia Mönchengladbach bei einer Entlassung eine hohe Abfindung in Millionenhöhe umgehen, wie es zuletzt bei den mit langfristigen Verträgen ausgestatteten Gerardo Seoane, Daniel Farke oder Adi Hütter der Fall war. Sportchef Rouven Schröder deutete nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln an, dass Polanski gute Chancen auf eine Festanstellung hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Eugen Polanski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Eugen Polanski Eugen Polanski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert