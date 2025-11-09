M’gladbach: Neue Details zum Polanski-Deal

Interimscoach Eugen Polanski soll bei einer Beförderung zum dauerhaften Cheftrainer einen Vertrag mit überschaubarer Laufzeit erhalten. Nach Informationen der ‚Bild‘ winkt ein Kontrakt bis 2028 „mit festgeschriebenen Szenarien im Erfolgs- und Misserfolgsfall“.

So wolle Borussia Mönchengladbach bei einer Entlassung eine hohe Abfindung in Millionenhöhe umgehen, wie es zuletzt bei den mit langfristigen Verträgen ausgestatteten Gerardo Seoane, Daniel Farke oder Adi Hütter der Fall war. Sportchef Rouven Schröder deutete nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln an, dass Polanski gute Chancen auf eine Festanstellung hat.