Vertrag in Arbeit: Bernardo Silva auf dem Sprung?

Nach neun Jahren bei Manchester City könnte die Zeit von Bernardo Silva (31) bei den Skyblues im kommenden Jahr enden. Wie der ‚Record‘ berichtet, hat João Noronha Lopes, der am 25. Oktober zum Präsidenten von Benfica Lissabon gewählt werden soll, bereits einen Vertrag vorbereitet. Diesen soll Silva am 1. Januar unterschreiben, um im Sommer 2026 dann ablösefrei zu den Adlern zurückzukehren.

„Bernardo ist eine Referenz für Benfica, ein Talent aus unserer Jugendmannschaft. Für mich hat er oberste Priorität“, so Lopes. In Manchester hat Silva nach dem Abgang von Kevin De Bruyne (34) die Kapitänsbinde übernommen. Nach elf Jahren könnte der zentrale Mittelfeldspieler 2026 also wieder zu seinem Jugendklub zurückkehren. 2015 hatte der Linksfuß Lissabon in Richtung Monaco verlassen.