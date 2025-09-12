Schock-Diagnose für Rüdiger

Antonio Rüdiger (32) ist womöglich lange zum Zuschauen verdammt. Real Madrid teilt mit, dass sich der deutsche Nationalspieler an der Oberschenkel-Vorderseite verletzt hat. Laut ‚Cadena COPE‘ beträgt die Ausfallzeit rund drei Monate.

Rüdiger war erst kürzlich noch in der WM-Quali für das DFB-Team im Einsatz, machte dabei aber keine gute Figur. Sein Vertrag in Madrid läuft am Saisonende aus. Zuletzt standen die Zeichen auf Trennung – umso bitterer nun der Ausfall.