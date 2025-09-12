Menü Suche
Schock-Diagnose für Rüdiger

von Lukas Hörster - Quelle: realamdrid.com | Cadena COPE
Militao, Rüdiger und Alaba beim Feiern @Maxppp

Antonio Rüdiger (32) ist womöglich lange zum Zuschauen verdammt. Real Madrid teilt mit, dass sich der deutsche Nationalspieler an der Oberschenkel-Vorderseite verletzt hat. Laut ‚Cadena COPE‘ beträgt die Ausfallzeit rund drei Monate.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Rüdiger.
Rüdiger war erst kürzlich noch in der WM-Quali für das DFB-Team im Einsatz, machte dabei aber keine gute Figur. Sein Vertrag in Madrid läuft am Saisonende aus. Zuletzt standen die Zeichen auf Trennung – umso bitterer nun der Ausfall.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
