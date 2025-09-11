Also doch: Bilbao darf Laporte-Transfer registrieren

Athletic Bilbao bekommt den Transfer Aymeric Laporte doch noch genehmigt. Wie die Basken mitteilen, ist der ursprünglich in letzter Minute geplatzte Transfer des spanischen Europameisters von der FIFA doch noch durchgewunken worden. In der Mitteilung heißt es: „Der Athletic Club möchte bekannt geben, dass die FIFA den spanischen Fußballverband (RFEF) ermächtigt hat, beim saudischen Fußballverband das internationale Transferzertifikat (CTI) zu beantragen. Sobald dieses CTI ausgestellt ist, kann Aymeric Laporte beim Athletic Club registriert werden.“

Zuvor hatten Bilbao und der abgebende Saudi-Klub Al Nassr nachgewiesen, dass der entsprechende Vertrag vor der Deadline unterschrieben wurde. Zum Kontext: Der 31-jährige Innenverteidiger sollte am Deadline Day zum Athletic Club wechseln. Al Nassr reichte die nötigen Papiere aber zu spät ein. Laporte, der mit Spanien zur WM will, spielt in Saudi-Arabien keine Rolle mehr und wurde auch aufgrund der Ausländerregel nicht für den Spielbetrieb registriert. Bei seinem Jugendklub Bilbao ist Laporte hingegen als Abwehrchef eingeplant.