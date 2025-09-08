Rüdiger & Alaba vor Real-Aus?

David Alaba und Antonio Rüdiger müssen sich im kommenden Jahr möglicherweise auf Vereinssuche begeben. Der spanische Journalist José Félix Díaz berichtet, dass Real Madrid nach aktuellem Stand nicht plant, die Verträge der beiden Innenverteidiger zu verlängern.

Da diese im kommenden Sommer auslaufen, müsste sich das Duo nach neuen Arbeitgebern umschauen. Die ‚Sport Bild‘ relativiert: Dem Sportmagazin zufolge ist ein Abgang von Rüdiger keineswegs in Stein gemeißelt. Aktuell arbeite man daran, dass der 32-Jährige wieder zu alter Stärke zurückfindet. In ein paar Wochen könnte die Situation nochmals neu bewertet werden.

Anders sieht das bei Alaba aus. Der 33-Jährige spielt unter Xabi Alonso keine Rolle mehr und kam in dieser Saison noch nicht einmal zum Einsatz. Übereinstimmenden Berichten zufolge erteilte Real dem Österreicher im Sommer bereits die Wechsel-Freigabe, um sein Gehalt einzusparen. Alaba wollte jedoch bei den Blancos bleiben und sich durchsetzen.

Real schon auf Suche nach Ersatz

Derweil suchen die Königlichen schon nach Defensiv-Verstärkungen für den kommenden Sommer. Dabei hat man unter anderem die 2026 ablösefreien Dayot Upamecano (26/FC Bayern), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) sowie den bis 2027 an den FC Arsenal gebundenen William Saliba (24) ins Visier genommen. Sollte sich bei Alaba und Rüdiger an dem schon jetzt so schweren Stand nichts grundlegend ändern, könnte ein Abgang im Sommer auch für sie eine gewinnbringende Lösung sein.