Alonso-Aus? Real vor dem Abgrund

Am liebsten würde Xabi Alonso den gestrigen Abend wohl schnell wieder vergessen. Mit Real Madrid verlor Alonso mit 0:2 bei Celta Vigo, der Rückstand auf den FC Barcelona wird immer größer. Viel schlimmer als die Niederlage ist aber die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist.

Die bittere Verletzung von Éder Militão (27) war der Anfang einer denkwürdigen Partie. Die Königlichen verloren völlig die Nerven, in Fran Garcia (26), Endrick (19) und Alvaro Carreras (22) sahen gleich drei Spieler die Rote Karte. Für die Niederlage verantwortlich gemacht hat Real wieder einmal den Schiedsrichter, den sich Daniel Carvajal (33) nach der Partie in den Katakomben noch einmal vorknöpfte.

Alonso äußert sich zu möglicher Entlassung

Die Nerven liegen bei den Blancos nach nur sechs Punkten aus den jüngsten fünf Partien in La Liga blank. Alonso soll spanischen Medienberichten zufolge gestern nach der Partie nicht einmal mehr in die Kabine gegangen sein. Seit Wochen mehren sich die Gerüchte darüber, dass er die Mannschaft nicht erreicht. Könnte die scheinbar perfekte Liaison schon frühzeitig enden?

„Ich denke nicht daran. Ich denke an Real Madrid gegen Manchester City. Wir sind eine Einheit, alle gemeinsam. Ich fühle mich stark genug, um die Wende zu schaffen“, gab sich der 44-Jährige auf der Pressekonferenz kämpferisch.

Endspiel gegen City?

Seinen Kredit hat Alonso jedenfalls verspielt, auch der häufig so sachliche Coach explodierte gestern mehrfach am Seitenrand, etwa beim Garcia-Platzverweis. Die ‚as‘ titelt, dass bei Real „alles in Frage gestellt“ werde. Auch und vor allem wohl Alonso. Am Mittwoch (21 Uhr) kommt Manchester City ins Bernabeu. Für Alonso könnte die Partie schon ein Endspiel sein.