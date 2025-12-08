Menü Suche
Real: Nächste dicke Hiobsbotschaft

von Dominik Sandler - Quelle: Onda Cero
Eder Militao hat sich verletzt @Maxppp
Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Neben der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo musste Real Madrid am gestrigen Sonntag einen zweiten schweren Rückschlag hinnehmen. Innenverteidiger Éder Militão (27) hat sich erneut schwerer verletzt. Spanische Medien, darunter der Radiosender ‚Onda Cero‘, berichten bereits von einer möglichen Ausfallzeit von drei Monaten.

Der Brasilianer hatte sich in einem Sprintduell in der 21. Minute am linken Oberschenkel verletzt, für ihn kam Antonio Rüdiger (32) in die Partie. Militão fehlte schon Ende November mit einer Muskelverletzung, seit dem Sommer hatte er sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss binnen zwei Jahren zurückgekämpft. Nun folgt der nächste Rückschlag.

