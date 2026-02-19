Nächste Entlassung bei Forest

Global Sports Director Edu Gaspar muss bei Nottingham Forest wohl seinen Hut nehmen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 47-Jährige von seinen Aufgaben entbunden wird. Nachdem der Klub in dieser Spielzeit mit Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou und Sean Dyche bereits drei Trainer verschlissen hat, erreichen die Personalveränderungen nun auch die Führungsetage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Edu hatte seinen Posten als Sportdirektor beim FC Arsenal im November 2024 aufgegeben, um bei den Tricky Trees anzuheuern. Trotz zweier Transferphasen und Investitionen von über 200 Millionen Euro steckt der Verein mitten im Abstiegskampf. Mittlerweile ist der Brasilianer gar nicht mehr an den wichtigen Entscheidungen beteiligt. Als Dyche entlassen wurde, soll Edu in die Gespräche über dessen Nachfolge bereits nicht mehr involviert gewesen sein.