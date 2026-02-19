Menü Suche
Kommentar
Premier League

Nächste Entlassung bei Forest

von Daniel del Federico - Quelle: The Telegraph
1 min.
Edú Gaspar, Sportdirektor vom FC Arsenal @Maxppp

Global Sports Director Edu Gaspar muss bei Nottingham Forest wohl seinen Hut nehmen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 47-Jährige von seinen Aufgaben entbunden wird. Nachdem der Klub in dieser Spielzeit mit Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou und Sean Dyche bereits drei Trainer verschlissen hat, erreichen die Personalveränderungen nun auch die Führungsetage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Edu hatte seinen Posten als Sportdirektor beim FC Arsenal im November 2024 aufgegeben, um bei den Tricky Trees anzuheuern. Trotz zweier Transferphasen und Investitionen von über 200 Millionen Euro steckt der Verein mitten im Abstiegskampf. Mittlerweile ist der Brasilianer gar nicht mehr an den wichtigen Entscheidungen beteiligt. Als Dyche entlassen wurde, soll Edu in die Gespräche über dessen Nachfolge bereits nicht mehr involviert gewesen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Nottingham

Weitere Infos

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert