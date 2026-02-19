Menü Suche
Courtois wird Vereinseigentümer

von Martin Schmitz - Quelle: lemansfc.fr
Thibaut Courtois ist Reals Nummer eins @Maxppp

Thibaut Courtois ist als Investor beim FC Le Mans eingestiegen. Über seine Investmentfirma NXTPLAY erwarb der belgische Keeper von Real Madrid Minderheitsanteile am französischen Zweitligisten. Der brasilianische Fonds Outfield übernimmt die Projektführung und tritt als Mehrheitsaktionär auf.

Im vergangenen Sommer haben mit Novak Djokovic (Tennis), Felipe Massa (Motorsport) und Kevin Magnussen (Motorsport) bereits andere berühmte Sportler Anteile an Le Mans erworben. Der Klub befindet sich derzeit auf Rang fünf der Liga. Die beiden Erstplatzierten steigen direkt in die Ligue 1 auf, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis fünf treten in einer Relegation mit dem Tabellen-16. des Oberhauses an und spielen um das verbleibende Ticket für die höchste Spielklasse.

