Trainerwechsel in Paris

Stéphane Gilli muss offenbar nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Toulouse am Samstagabend beim FC Paris die Koffer packen. Wie ‚RMC‘ aus Vereinskreisen berichtet, wird der 51-jährige Cheftrainer durch Antoine Kombouaré ersetzt. Der 62-jährige ist ein Experte in Sachen Klassenerhalt. In der vergangenen Saison hatte Kombouaré den FC Nantes in letzter Minute vor dem Abstieg bewahrt.

Gilli hatte Paris 2023 übernommen und mit den Klub aus dem Red Bull-Kosmos in der Vorsaison zum Aufstieg in die Ligue 1 geführt. Nach fünf sieglosen Spielen und einem Abrutschen auf Platz 15 sah sich die Vereinsführung laut ‚RMC‘ jedoch zum Handeln gezwungen. Angesichts von nur noch sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wurde laut Bericht noch in der Nacht ein radikaler Schnitt beschlossen.