Real lockt: Der Stand im Upamecano-Poker

Der Trubel um den Sommertransfermarkt ist vorbei, da wartet auf die Verantwortlichen beim FC Bayern die nächste große Herausforderung: die Vertragsverlängerung mit Eckpfeiler Dayot Upamecano (26).

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Münchner zeitnah wieder die Gespräche mit dem Innenverteidiger aufnehmen, um eine Ausdehnung über 2026 hinaus voranzutreiben. Die zwischenzeitlich sicher geglaubte Unterschrift des Franzosen war zuletzt aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen ins Stocken geraten.

Nun bleibt abzuwarten, inwiefern sich beide Parteien aufeinander zubewegen. Upamecano, der auch auf eine Ausstiegsklausel im neuen Vertragswerk pochen soll, fühlt sich eigentlich wohl in der bayrischen Landeshauptstadt, wird aber auch europaweit gejagt.

Zuletzt wurde unter anderem Real Madrid mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht. Kein Wunder, gehört Upamecano nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei der französischen Nationalmannschaft zu den Leistungsträgern. Und ist darüber hinaus Stand jetzt im kommenden Sommer ablösefrei zu haben.