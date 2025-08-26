Bericht: Real will Upamecano

Die Vertragsverhandlungen zwischen Dayot Upamecano und dem FC Bayern ziehen sich bereits seit mehreren Monaten, aktuell ruhen die Gespräche. Das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus, Real Madrid will sich diesen Umstand zunutze machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut der ‚Sport Bild‘ haben die Königlichen den Innenverteidiger für das kommende Jahr ins Visier genommen. Dem FC Bayern droht damit ein Fall wie bei David Alaba. Auch beim 33-Jährigen gingen die Blancos am Ende als Sieger hervor und holten den Österreicher 2021 ablösefrei aus München.

Ganz so weit ist es bei Upamecano noch nicht, doch durch das Vorpreschen der Madrilenen ist der FCB zunehmend unter Zugzwang. Auch Paris St. Germain hat in der Vergangenheit immer wieder beim Abwehrchef angeklopft, Manchester United befindet sich ebenfalls in Lauerstellung. Vor vier Jahren war Upamecano für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt.