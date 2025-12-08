Menü Suche
Real verkündet bittere Militão-Diagnose

von Lukas Weinstock - Quelle: realmadrid.com
Dean Huijsen und Eder Militao kämpfen um den Ball @Maxppp

Èder Militão wird Real Madrid voraussichtlich für längere Zeit fehlen. Wie die Königlichen mitteilen, hat sich der Innenverteidiger „einen Riss des Bizepsmuskels im linken Oberschenkel mit Beteiligung der proximalen Sehne“ zugezogen. Über die Ausfalldauer klärt Real nicht auf, spanische Medien gehen von rund drei Monaten aus.

Militão zog sich die Verletzung bei der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo am vergangenen Wochenende zu. Der 27-Jährige gehörte bei den Blancos zuletzt zum Stammpersonal, nun muss er nach zwei Kreuzbandrissen in den vergangenen zwei Jahren den nächsten Rückschlag hinnehmen.

