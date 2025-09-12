Guardiolas Versprechen an Donnarumma

Pep Guardiola sieht keine Probleme in den fußballerischen Schwächen seines neuen Torhüters Gianluigi Donnarumma. Gegenüber Medienvertretern sagte der Trainer von Manchester City: „Ich versuche immer, mich den Qualitäten der Spieler anzupassen. Ich würde Gigi nicht mit einer Aufgabe versehen, mit der er sich nicht wohlfühlt.“

City hatte Donnarumma kurz vor Transferschluss für 30 Millionen Euro von Paris St. Germain verpflichtet. Dort wurde der italienische Nationalkeeper wegen spielerischer Defizite aussortiert, obwohl er mit großartigen Paraden maßgeblich zum Gewinn der Champions League beigetragen hatte. In Manchester folgt Donnarumma auf den immens spielstarken Ederson (32), den es zu Fenerbahce zog.