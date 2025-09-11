Menü Suche
Backhaus lässt Verbandswechsel offen

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Mio Backhaus kommt bei Werder Bremen nicht an Michael Zetterer vorbei @Maxppp

Torhüter Mio Backhaus (21) vom SV Werder Bremen kann sich vorstellen, künftig auch für die japanische Nationalmannschaft aufzulaufen. „Das ist halt keine leichte Entscheidung für mich“, sagt der Sohn einer japanischen Mutter und eines deutschen Vaters gegenüber dem ‚kicker‘.

An seiner Identifikation mit der U21-Nationalmannschaft lässt Backhaus dennoch keine Zweifel: „Wenn ich hier bin, dann heißt es 100 Prozent für Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass es die nächsten Monate oder Jahre auch so bleibt – aber wer weiß, was im Fußball alles passieren kann.“ In der U15 hatte Backhaus schon ein Länderspiel für Japan absolviert, seitdem lief der gebürtige Mönchengladbacher ausschließlich für die DFB-Teams auf.

