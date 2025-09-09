Bestätigt: Neuer bereit für DFB-Comeback

Thomas Kroth macht kein Geheimnis daraus, dass Manuel Neuer (39) einer Rückkehr ins Nationalteam offen gegenübersteht. Im Interview mit der ‚Frankfurt Rundschau‘ und der ‚Wetterauer Zeitung‘ sagt der 66-jährige Berater: „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Eigentlich ist Marc-André ter Stegen (33) fest als Nummer eins für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eingeplant. Weil aber unklar ist, wann und ob der Kapitän des FC Barcelona nach seiner Schulterverletzung wieder Spielpraxis sammeln kann, wird ein Comeback von Neuer immer wieder zum Thema gemacht. Beim FC Bayern erweist sich der 124-fache Nationalspieler weiterhin als sicherer Rückhalt.