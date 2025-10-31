Werder: Drei Optionen mit Keïta

Bei Werder Bremen schließt man eine Reintegration von Naby Keïta ins Profiteam weiterhin aus. Der Sportliche Leiter Peter Niemeyer nennt der ‚Bild‘ seine Lieblingsoption: „Für alle Seiten wäre natürlich ein endgültiger Wechsel am besten.“ Keïta ist noch bis zum Jahreswechsel an Ferencváros Budapest verliehen.

Noch gebe es keinen Kontakt hinsichtlich einer Festverpflichtung, so Niemeyer. Kommt der 30-jährige Mittelfeldspieler zurück, gibt es bis Vertragsende am 30. Juni zwei weitere Optionen: Individualtraining abseits des Profiteams oder Teilnahme am Training von Werders Regionalliga-Truppe. Niemeyer nennt das so: „Sollte er zurückkommen, werden wir ihm Trainingseinheiten abseits der Profis ermöglichen.“ Keïta war 2023 vom FC Liverpool nach Bremen gekommen und plagte sich fast nur mit Verletzungen umher. 2024 fiel er in Ungnade, da er die Reise zu einem Spiel in Leverkusen aus Frust über seine Nichtnominierung für die Startelf verwehrte.