Werder: Puertas erläutert Transfer-Verzögerung

Cameron Puertas (27) hat sich zu der ungewöhnlichen Verzögerung bei der Bekanntgabe seines Wechsels zum SV Werder Bremen geäußert. Erst drei Tage nach dem Deadline Day hatten die Grün-Weißen den Deal offiziell verkündet. „Ich kam am Samstag an, absolvierte umgehend den Medizincheck und war erleichtert. Stress hat die Eintragung ins Transfer-System bereitet“, berichtet der Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Bild‘, „meinem Verein aus Saudi-Arabien war es wichtig, dass der Wechsel erst nach einigen Tagen vermeldet wird. Das haben wir respektiert.“

Dabei war sogar ein mittelgroßes Versteckspiel vonnöten, um den Deal nicht vorzeitig komplett auffliegen zu lassen. Puertas erklärt: „Samstag und Sonntag wurde ich gebeten, das Hotel nicht zu verlassen. Montag habe ich mich in Hamburg umgeschaut, Dienstag war ich beim Physio, Mittwoch auf dem Laufband und Donnerstag endlich auf dem Trainingsplatz.“ Bis zum Saisonende ist Puertas von Al Qadsiah ausgeliehen, für den Anschluss existiert eine Kaufoption in noch unbekannter Höhe.