Baku: Keine Reue wegen RB-Wechsel

In den Augen von Ridle Baku war der Wechsel zu RB Leipzig nach wie vor die richtige Entscheidung. „Ich habe mich bewusst entschieden, nach Leipzig zu gehen. Dass die Saison so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, ist wahnsinnig ärgerlich und nervt. Aber wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Und natürlich ändert das Abschneiden nichts an meiner ursprünglichen Entscheidung und Begeisterung für Leipzig“, erklärt der Rechtsverteidiger gegenüber dem ‚kicker‘ und versichert: „Ich kann aber eines sagen: Wir tun alles, um wieder erfolgreich zu sein und so eine Saison nicht wieder passieren zu lassen.“

Baku hatte im Januar den VfL Wolfsburg hinter sich gelassen und bei den Sachsen angeheuert. Seitdem stand der frühere Nationalspieler (vier Länderspiele) in jedem Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiel auf dem Rasen. Den Umbruch im zurückliegenden Transfersommer bewertet der 27-Jährige durchweg positiv: „Es hat sich in der Tat viel im Kader verändert. Es kommt neue Energie in die Mannschaft, neue Spieler, die hungrig sind. Wir haben viele junge Spieler dazubekommen, die Balance ist gut. Sie haben alle unfassbar viel Potenzial und helfen uns. Sie haben gut gespielt bisher, aber die Saison ist lang, und wir müssen konstant Leistung abrufen.“