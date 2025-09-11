Werder-Leihgabe Schmidt will bleiben

Neuzugang Isaac Schmidt will sich beim SV Werder Bremen festbeißen. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 25-Jährige: „Ich suche eine Wohnung, will hier sesshaft werden. Ich bin zwar gerade erst hergekommen, aber mein Ziel ist zu bleiben.“ Der Schweizer wurde von Leeds United für ein Jahr an die Weser verliehen, Werder besitzt eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro.

„Ich hatte letztes Jahr schon Kontakt zu Werder, entschied mich aber für Leeds, weil es ein Lebenstraum war, in England zu spielen“, verrät Schmidt, für den die Engländer im vergangenen Jahr drei Millionen an den FC St. Gallen gezahlt hatte. Er habe außerdem schon immer ein Faible für den SVW: „Es ist lustig. Es kommt von der Playstation. Als ich 12 oder 13 war, spielte ich mit einem Freund – und er war immer Werder wegen Arnautovic und wegen des einen türkischen Spielers (Mehmet Ekici, Anm. d. Red.). Wir haben immer mit Werder gespielt. Und seitdem ich auch.“