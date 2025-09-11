Menü Suche
Köln droht schmerzhafter Ausfall

von Lukas Hörster
Said El Mala und Isak Johannesson im Einsatz für Köln @Maxppp
Wolfsburg Köln

Der 1. FC Köln muss am dritten Spieltag der Bundesliga womöglich auf Top-Einkauf Isak Johannesson verzichten. Vor dem Duell beim VfL Wolfsburg sagte Trainer Lukas Kwasniok: „Bei ihm steht noch nicht fest, ob es Sinn ergibt, ihn mitzunehmen.“

Der 22-jährige Isländer hatte beim Länderspiel gegen Frankreich (1:2) ein Eisbein abbekommen und musste ausgewechselt werden. Johannesson war im Sommer für 5,5 Millionen Euro vom rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf nach Köln gekommen und etablierte sich gleich als Schlüsselspieler im Mittelfeld.

