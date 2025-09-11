Arsenal-Angebot für Saliba

Der FC Arsenal drückt bei den Vertragsverhandlungen mit William Saliba aufs Gaspedal. Nach FT-Informationen haben die Gunners dem Franzosen eine Verlängerung über fünf Jahre angeboten. Die Gespräche laufen bereits seit einer Weile, nun liegen dem Abwehrspieler konkrete Zahlen vor.

Der 24-Jährige zählt bereits jetzt zu den besten Innenverteidigern der Welt und wird insbesondere von Real Madrid umgarnt. Sein Vertrag in der englischen Hauptstadt läuft noch bis 2027. Für die Gunners hat Saliba mittlerweile 137 Pflichtspiele bestritten.