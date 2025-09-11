Bittere Pille für Hradecky

Torhüter Lukas Hradecky muss bei seinem neuen Klub AS Monaco eine bittere Pille schlucken. Laut Trainer Adi Hütter wird Hradecky seinem Team wohl rund zwei Monate lang fehlen. Der 35-Jährige hatte sich beim 3:2-Sieg gegen Racing Straßburg vor der Länderspielpause schwerer am Knie verletzt und musste in der 79. Minute ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hradecky hatte bis dahin an allen drei Spieltagen zwischen den Pfosten gestanden. Im Sommer war der Doublesieger von der Werkself für drei Millionen Euro nach Monaco gewechselt. Im Tor konkurriert Hradecky mit dem beim VfB Stuttgart ausgebildeten Philipp Köhn (27).