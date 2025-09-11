Menü Suche
Bournemouth bindet Brooks

von Luca Hansen - Quelle: afcb.co.uk
David Brooks im Zweikampf mit Frimpong @Maxppp

Der AFC Bournemouth setzt weiter auf die Dienste von David Brooks. Wie die Cherries bekanntgeben, hat der Offensivspieler ein neues Arbeitspapier bis 2029 unterzeichnet.

AFC Bournemouth 🍒
David Brooks. Here to stay with #afcb ❤️
Der 28-Jährige ist stark in die diesjährige Premier League-Saison gestartet und stand in allen drei Spielen in der Startelf. 2021 wurde bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert, die der Waliser mittlerweile überwunden hat.

