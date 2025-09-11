Thiago assistiert Flick bei Barça

Thiago Alcántara (34) ist nun auch offiziell Assistenztrainer beim FC Barcelona. Wie die Katalanen mitteilen, hat der einstige Profi des FC Bayern seine Arbeit an der Seite von Chefcoach Hansi Flick aufgenommen.

Flick trainierte Thiago, der aus der Barça-Jugend stammt, vor einigen Jahren in München. In der vergangenen Saison hospitierte der einstige Mittelfeldstratege dann unter Flick. Nun holt der Deutsche ihn fest an Bord.