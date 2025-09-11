Tullbergs Rolle beim Moukoko-Wechsel

Beim Wechsel von Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen spielte auch sein ehemaliger Trainer Mike Tullberg eine Rolle. Im Interview mit dem dänischen Fernsehsender ‚TV2‘ erläutert der 20-jährige Angreifer: „Er rief mich an und sagte, wenn er ich wäre, würde er nach Kopenhagen gehen. Das war sein Rat an mich. Er sagte, dass es eine schöne Stadt ist und dass die Mannschaft wirklich gut spielt.“

Künftig treffen die beiden in der dänischen Liga aufeinander. „Damals wusste er wohl noch nicht, dass er später Trainer beim FC Midtjylland werden würde“, sagt Moukoko schmunzelnd. Das einstige Wunderkind wurde 2020 von Tullberg in der U19 von Borussia Dortmund gecoacht. „Ich würde sagen, er war für uns alle eine Vaterfigur“, so Moukoko über seinen früheren Mentor.