Bericht: Bayer fragt bei brasilianischem Juwel an

Bayer Leverkusen ist erneut auf ein vielversprechendes Talent aus Südamerika aufmerksam geworden. Nach dem verheißungsvollen brasilianischen Spielmacher soll sich der Werksklub bereits erkundigt haben.

von Julian Jasch - Quelle: Monique Vilela
3 min.
Simon Rolfes im Porträt @Maxppp

Bayer Leverkusen hat sich längst nicht nur auf die Verpflichtung von fertig ausgebildeten Profis beschränkt. Ganz im Gegenteil: Regelmäßig sichert sich der Bundesligist auch die Dienste von Talenten, denen der Sprung in die erste Mannschaft zugetraut wird.

Ein neues Juwel wurde anscheinend in Brasilien ausfindig gemacht. Laut der Journalisten Monique Vilela, die unter anderem für ‚Rádio Transamérica‘ zum Einsatz kommt, hat sich der Werksklub in den vergangenen Tagen nach Eduardo Kogitzki Anastacio – Künstlername Dudu – erkundigt.

Interessanter Spieler für die Zukunft

Der technische versierte Spielmacher wurde bei Athletico Paranaense ausgebildet, kommt inzwischen auf 16 Profi-Einsätze (zwei Treffer), ist aber vertraglich nur noch bis zum kommenden Jahr gebunden. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, soll der Zweitligist die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier aufgenommen haben.

Dudu selbst sei ebenfalls nicht abgeneigt, seinen nächsten Entwicklungsschritt bei Paranaense zu gehen. Perspektivisch könnte aber eines Tages der Schritt nach Europa anstehen. Und für den Fall hat Bayer zumindest seine Visitenkarte beim 19-jährigen Linksfuß hinterlegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
