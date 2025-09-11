Eintracht: Gute Nachrichten bei Burkardt

Dino Toppmöller kann bei der morgen anstehenden Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen (20:30 Uhr) wieder auf Neuzugang Jonathan Burkardt (25) zurückgreifen. „Personell sieht es sehr gut aus. Die Jungs sind gesund von den Länderspielreisen zurückgekehrt. Mario Götze ist leider noch kein Thema. Gute News: Jonny Burkardt und Kaua Santos werden in den Kader zurückkehren“, erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz.

Burkardt kam bei den ersten beiden Pflichtspielen im DFB-Pokal und der Bundesliga zum Einsatz, verpasste aber die vergangene Ligapartie gegen die TSG Hoffenheim (3:1) aufgrund von Rückenproblemen. Laut Sportvorstand Markus Krösche eine reine „Vorsichtsmaßnahme“.