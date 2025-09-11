Wolfsburg feiert Odogu-Verkauf

Dr. Sebastian Rudolph vom VfL Wolfsburg hat ein gutes Gefühl beim Verkauf von Innenverteidiger David Odogu (19) an den AC Mailand. Wie der Aufsichtsratboss gegenüber dem ‚kicker‘ betont, sei das Angebot schlicht nicht abzulehnen gewesen: „David Odogu ist ein talentierter Spieler, gleichzeitig war er bei uns nicht erste Wahl. Die AC Mailand ist ein toller Verein und der wirtschaftliche Rahmen des Transfers passte. Und da muss ein Klub abwägen, was das Beste ist.“ Ein schlechtes Beispiel für die Akademie befürchtet er nicht: „Die Jungs haben bei uns die Chance auf Profieinsätze und sind zusätzlich interessant für einen Klub wie Milan. Der Transfer ist auch ein Prädikat für die Arbeit der Akademie.“

Kapitän Maximilian Arnold (31) macht er unterdessen Hoffnung auf baldige Vertragsgespräche: „Max ist unser Kapitän und Rekordspieler. In der Transferperiode haben wir sehr viele Weichen gestellt, die Zeit erforderten. Das ist Max bewusst. Ich gehe davon aus, dass bald auch Gespräche über seine Zukunft geführt werden. Das machen wir nicht in der Öffentlichkeit, sondern intern.“ Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft am Ende der Saison aus.