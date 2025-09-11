Hertha: Positive Signale für Leitl

Bei Hertha BSC bekommt Stefan Leitl nach einem schwachen Saisonstart aktuell noch den Rücken gestärkt. Vize-Kapitän Toni Leistner sagt gegenüber ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘: „Das Team steht absolut hinter Stefan und dem Trainerteam. Es wäre vermessen, nach vier Spieltagen den Trainer infrage zu stellen – vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Spieler fehlen. Wir haben schlecht gespielt, ja, aber wir haben auch gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können – mit Stefan als Trainer.“ Nach vier Spieltagen steht die Alte Dame mit zwei Punkten auf Rang 17 in der 2. Bundesliga.

Und das, obwohl der ambitionierte Hauptstadtklub sich vor der Saison den Aufstieg als klares Ziel gesetzt hatte. Am Samstag (20:30 Uhr) gastiert die Hertha dann ausgerechnet bei Spitzenreiter Hannover 96. „Wir wissen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Wir wollen weiter nach oben und fahren nach Hannover, um auf Sieg zu spielen. Wir sind immer noch Hertha BSC, und das wollen wir zeigen“, so Leistner.