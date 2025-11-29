Menü Suche
Dynamo-Debütant wird belohnt

von David Hamza - Quelle: dynamo-dresden.de
Dynamo Dresden @Maxppp

Friedrich Müller (19) sieht seine Zukunft bei Dynamo Dresden. Der flexible Defensivspieler hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben und ist ab sofort fester Bestandteil der Zweitligamannschaft. Am vergangenen Spieltag lief das Eigengewächs gegen den VfL Bochum (2:1) erstmals für die Profis auf.

SG Dynamo Dresden
Friedrich #Müller und die SGD gehen gemeinsam in die Zukunft! Der 19-Jährige unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei Schwarz-Gelb. Gegen den VfL Bochum feierte Friedrich Müller am vergangenen Wochenende sein Debüt beim Zweitligateam.✍️👉 #sgd1953
Dynamo-Trainer Thomas Stamm sagt: „Friedrich war bereits in den zurückliegenden Trainingslagern sowie punktuell in den Trainingswochen Teil unserer Mannschaft. Dabei konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und sich den Anforderungen im Profibereich immer besser anpassen. Er bringt für sein junges Alter eine hervorragende Körperlichkeit mit und ist somit physisch bereits auf sehr gutem Niveau. Darüber hinaus ist er variabel, schnell anpassungsfähig und enorm lernwillig.“

