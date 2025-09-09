Bayer präsentiert neues Trainerteam

Wie erwartet stellt sich Bayer Leverkusen nicht nur auf der Cheftrainer-Position neu auf. Wie der Werksklub offiziell mitteilt, stehen dem neuen Übungsleiter Kasper Hjulmand künftig Rogier Meijer und Sergi Runge als Assistenten zur Seite. Andries Ulderink muss den Klub hingegen genauso wie Athletiktrainer Alessandro Schoenmaker verlassen. Zudem spekuliert der ‚kicker‘, dass Hjulmand noch einen weiteren Co-Trainer mit ins Boot holen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Meijer heuerte schon im Sommer mit dem bereits entlassenen Erik ten Hag in Leverkusen an und bleibt seiner Funktion entsprechend erhalten. Trainer-Talent Runge, der zuletzt für die U19 verantwortlich war, darf sich über eine Beförderung freuen. Marcel Daum (Co-Trainer Analyse), Simon Lackmann (Analyst), David Thiel (Torwarttrainer) und Miguel Angel Campos Vasquez (Head of Performance) bleiben ebenfalls an Bord.