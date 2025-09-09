Bayern-Wechsel: Kane kontert Owen

Harry Kane hat auf die Kritik von Michael Owen an seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 reagiert. Der Kapitän sagte auf der gestrigen Pressekonferenz von Englands Nationalmannschaft über Owen: „Natürlich ist er ein großer Premier League-Spieler, deshalb respektiere ich ihn als Person. Aber letztendlich, wie er weiß, ist jeder Karriere anders – jeder trifft andere Entscheidungen und hat andere Motivationen.“

Bei seinem Wechsel zum FC Bayern sei es Kane nicht nur um einfache Titel gegangen: „Es ging mir darum, möglichst lange auf höchstem Niveau zu bleiben. Und daher bin ich wirklich glücklich, große Spiele und Titelkämpfe bestreiten zu dürfen.“ Zudem ist der 32-Jährige froh, sich „als Spieler zu verbessern“ und „in Sachen Toreschießen ans Maximum“ zu kommen. Owen hatte zuvor in Richtung Kane gepoltert: „Ich halte ihn immer noch für verrückt, nach Deutschland zu gehen. Wenn du unbedingt etwas gewinnen willst, dann spiel noch ein Jahr bei Tottenham und geh dann. Es ist, als würdest du zu Celtic wechseln und die Meisterschaft gewinnen. Du gewinnst jedes Jahr, aber das ist kein großer Erfolg. Ein großer Erfolg wäre gewesen, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden.“