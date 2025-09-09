Menü Suche
Bundesliga

Mainz ohne vier Leistungsträger gegen RB?

Mainz 05 RB Leipzig

Der FSV Mainz 05 muss das kommende Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig womöglich ohne Robin Zentner (30) bestreiten. Aufgrund einer Rückenblessur hat der Stammkeeper die heutige Trainingseinheit frühzeitig abgebrochen. Laut der ‚Bild‘ wird um einen Einsatz am Wochenende „gezittert“. Wird Zentner nicht rechtzeitig fit, dürfte Jungspund Lasse Rieß (24) zwischen den Pfosten stehen.

Darüber hinaus fallen wohl auch die Offensivkräfte Jae-sung Lee (33) und Benedict Hollerbach (24) aus. Während Lee mit einer Oberschenkelverletzung von der Länderspielreise mit Südkorea zurückkam, steht Hollerbach voraussichtlich erneut aufgrund einer Muskelzerrung nicht zur Verfügung. Derweil fehlt Paul Nebel (22) rotgesperrt. Gut möglich also, dass Neuzugang William Böving (22) direkt von Anfang an ran muss.

