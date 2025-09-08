Ablösefreier Taz soll Undav 2.0 werden

Union Saint-Gilloise hat es auf ein Schnäppchen aus der dritten Liga abgesehen. Wie FT exklusiv erfuhr, will der belgische Erstligist Berkan Taz (26) im kommenden Jahr ablösefrei unter Vertrag nehmen. Dann läuft sein jetziges Anstellungsverhältnis beim SC Verl aus.

Dort erwischte der Offensivspieler einen persönlichen Start nach Maß. In den ersten vier Pflichtspielen war er an sechs Toren direkt beteiligt (vier Treffer, zwei Vorlagen). Saint-Gilloise würde Taz gerne wie Deniz Undav (29) aufbauen, der einst ablösefrei vom SV Meppen nach Belgien gewechselt war, dort seinen Durchbruch auf Profiniveau schaffte und inzwischen für den VfB Stuttgart und die deutsche Nationalmannschaft aufläuft.