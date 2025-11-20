Palace: Heiße Spur zu Diomandé

Im Winter könnte die Spur von Ousmane Diomandé zu Crystal Palace wieder heiß werden. Die Eagles zeigen nach einem Versuch im vergangenen Sommer erneut Interesse am Innenverteidiger von Sporting, berichtet ‚A Bola‘. Vor einigen Monaten bot der Premier League-Klub dem Vernehmen nach 55 Millionen Euro für den 21-Jährigen, schloss den Transfer aber nicht ab. Das lag unter anderem daran, dass Marc Guéhi (25) dem Verein die Treue hielt.

Da Guéhis Abgang im Sommer bereits feststeht, spielt der Name Diomandé beim Klub aus London wieder eine größere Rolle. Der Ivorer ist noch bis 2027 an Sporting gebunden. Derzeit arbeiten die Lissaboner dem Bericht zufolge an einer Verlängerung. Ihm winkt ein bis 2030 datierter Kontrakt, sein Gehalt von 400.000 Euro pro Saison soll verdoppelt werden. Außerdem ist angedacht, die im aktuellen Arbeitspapier integrierte Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro ins neue Vertragswerk zu übernehmen.