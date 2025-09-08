Trainer-Comeback: Sahin verhandelt mit neuem Klub

Cagdas Atan ist nicht länger für Basaksehir verantwortlich. Wie der türkische Erstligist am heutigen Montag offiziell mitteilt, hat man sich in Folge des durchwachsenen Saisonstarts einvernehmlich auf eine Trennung verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits angelaufen. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von Verhandlungen zwischen dem Istanbuler Klub und Nuri Sahin, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

Der 37-jährige Fußballlehrer war zuletzt zwischen Juli 2024 und Januar 2025 für Borussia Dortmund verantwortlich. Seitdem blieb der frühere Mittelfeld-Stratege ohne Anstellung. Sahin wäre also sofort verfügbar.