Trainer-Comeback: Sahin verhandelt mit neuem Klub

Seit seinem Aus bei Borussia Dortmund ließ sich Nuri Sahin für keine neue Herausforderung begeistern. Zeitnah könnte der Übungsleiter aber wieder an der Seitenlinie stehen.

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Nuri Sahin bei seinem letzten Spiel als BVB-Coach @Maxppp

Cagdas Atan ist nicht länger für Basaksehir verantwortlich. Wie der türkische Erstligist am heutigen Montag offiziell mitteilt, hat man sich in Folge des durchwachsenen Saisonstarts einvernehmlich auf eine Trennung verständigt.

Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits angelaufen. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von Verhandlungen zwischen dem Istanbuler Klub und Nuri Sahin, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

Der 37-jährige Fußballlehrer war zuletzt zwischen Juli 2024 und Januar 2025 für Borussia Dortmund verantwortlich. Seitdem blieb der frühere Mittelfeld-Stratege ohne Anstellung. Sahin wäre also sofort verfügbar.

