FC Bayern: Gute Nachrichten bei Bischof

Tom Bischof ist auf einem guten Weg, in Kürze sein Comeback zu feiern. Der 20-Jährige konnte heute erstmals nach seiner Blinddarm-Operation teilintegriert am Mannschaftstraining teilnehmen.

Bischof kam im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern. Aufgrund der OP verpasste der Mittelfeldakteur die ersten beiden Bundesliga-Spieltage sowie das DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:2). Lediglich im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) konnte er mitwirken, viele weitere Spiele sollen zeitnah hinzukommen.