FC Bayern: Gute Nachrichten bei Bischof

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
Tom Bischof im Dress des FC Bayern @Maxppp

Tom Bischof ist auf einem guten Weg, in Kürze sein Comeback zu feiern. Der 20-Jährige konnte heute erstmals nach seiner Blinddarm-Operation teilintegriert am Mannschaftstraining teilnehmen.

FC Bayern München
🗞️ Tom Bischof erstmals wieder teilintegriert im Training:
Bischof kam im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern. Aufgrund der OP verpasste der Mittelfeldakteur die ersten beiden Bundesliga-Spieltage sowie das DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:2). Lediglich im Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) konnte er mitwirken, viele weitere Spiele sollen zeitnah hinzukommen.

