BVB: Brandt wurde operiert

Julian Brandt hat sich während der Länderspielpause einem Eingriff unterzogen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wurde der Mittelfeldspieler am Kahnbein des linken Handgelenks operiert. Ursprünglich sollte die bei der Klub-WM erlittene Verletzung konservativ verheilen, der Heilungsverlauf machte einen Eingriff aber nun doch notwendig.

Bei Borussia Dortmund geht man davon aus, dass der 29-Jährige am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim sowie beim Champions League-Auftakt gegen Juventus Turin am Dienstag (21 Uhr) wieder mitwirken kann. Die endgültige Entscheidung wird der Regionalzeitung zufolge erst vor der Abreise am Freitag getroffen.