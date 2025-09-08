Menü Suche
BVB: Brandt wurde operiert

von Luca Hansen - Quelle: Ruhr Nachrichten
Julian Brandt am Ball für Borussia Dortmund @Maxppp

Julian Brandt hat sich während der Länderspielpause einem Eingriff unterzogen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wurde der Mittelfeldspieler am Kahnbein des linken Handgelenks operiert. Ursprünglich sollte die bei der Klub-WM erlittene Verletzung konservativ verheilen, der Heilungsverlauf machte einen Eingriff aber nun doch notwendig.

Bei Borussia Dortmund geht man davon aus, dass der 29-Jährige am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim sowie beim Champions League-Auftakt gegen Juventus Turin am Dienstag (21 Uhr) wieder mitwirken kann. Die endgültige Entscheidung wird der Regionalzeitung zufolge erst vor der Abreise am Freitag getroffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
BVB
Julian Brandt

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julian Brandt Julian Brandt
