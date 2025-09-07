Menü Suche
BVB: Rätselraten um Can-Rückkehr

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Emre Can im gewöhnungsbedüftigen Champions League-Trikot des BVB @Maxppp

Seit Anfang Juni fällt Emre Can (31) mit Adduktorenproblemen aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist weiterhin völlig offen, wann der Kapitän von Borussia Dortmund sein Comeback feiern kann. Demnach „weiß niemand genau im Klub“, wann es so weit sein wird.

Eine schnelle Rückkehr ist definitiv kein Thema. Entsprechend wird Can auch die kommende Bundesliga-Partie in einer Woche gegen den FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) verpassen.

